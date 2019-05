Bayern fixierten mit 3:0-Sieg Double .

Serienmeister Bayern München hat das zwölfte Double der Clubgeschichte eingefahren, das erste seit 2016. Die Bayern gewannen nach dem Meistertitel in der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag auch das Endspiel des DFB-Pokals. Die Münchner setzten sich in Berlin gegen RB Leipzig mit 3:0 (1:0) durch.