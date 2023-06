Die erste Hitzewelle bringt 35 Grad und kräftige Gewitter

Für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wurde jedenfalls eine Hitze- und Gewitterwarnung ausgegeben. Die Hitzebelastung wird durch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit verstärkt. In der schwülen Luft können bis Donnerstag stellenweise kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel entstehen. Das Wochenende dürfte sich aus aktueller Sicht halbwegs sonnig, aber nicht mehr extrem heiß gestalten. In der Nacht auf Freitag zieht außerdem von Westen eine Kaltfront mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern durch.

Der Freitag bringt infolgedessen wechselhaftes Wetter, in der Westhälfte Österreichs ist es mit Höchstwerten zwischen 18 und 25 Grad schon deutlich kühler. Im Osten und Süden sind 27 bis 31 Grad zu erwarten, auch hier sind stellenweise Gewitter möglich.

"Dass im Juni 35 Grad erreicht werden, kommt in Österreich seit Ende der 1990er-Jahre alle ein bis zwei Jahre vor", erläuterte der bei Geosphere Austria tätige Klimatologe Alexander Orlik. Früher sei das deutlich seltener der Fall gewesen. "Von den 1950er-Jahren bis Mitte der 1990-er Jahre gab es durchschnittlich nur alle fünf Jahre in einem Juni 35 Grad oder mehr in Österreich."

Die höchste an einem Juni-Tag im Messnetz der Geosphere Austria registrierte Temperatur war 38,6 Grad, die am 20. Juni 2013 im niederösterreichischen Waidhofen an der Ybbs verzeichnet wurde. Den frühesten 35er gab es am 30. Mai 2017 in Horn und damit ebenfalls in Niederösterreich.

Für das Donauinselfest, das am kommenden Wochenende in Wien über die Bühne geht, stellt die Wetterprognose insofern ein gewisses Sicherheitsrisiko dar, als Gewitter und Sturmböen die Aufbauarbeiten in den kommenden Tagen begleiten könnten. Rechtzeitig zum Festauftakt am Freitag dürfte sich das Wetter aber allmählich beruhigen. Am Freitag sind laut Geosphere Austria am Festgelände allenfalls kurze Regenschauer oder ein Gewitter möglich. Außerdem ist es am Freitag sehr windig, am Nachmittag könnte das Thermometer 30 Grad erreichen. Am Samstag und Sonntag lässt der Wind nach, es sollte trocken mit Höchstwerten um 25 Grad bleiben.