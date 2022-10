Dienstagnachmittag Mädchen bei Fenstersturz in Wien lebensgefährlich verletzt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Der Wiener Rettungshubschrauber brachte die Achtjährige in ein Spital Foto: APA/THEMENBILD

E in achtjähriges Mädchen ist nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag in Wien aus einem Fenster gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt.