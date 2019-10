Der künftige Nationalratsabgeordnete fordert Unterlassung und Veröffentlichung eines Widerrufs. Dabei geht es um Schlagzeilen vom Wochenende, wonach er als Leykam-Vorstand eine 20.000 Euro-Gage bezogen habe.

Er sei zu dem Vorgehen "leider" gezwungen, um die Leykam Medien AG, ihre Mitarbeiter und sich selbst vor "geschäftsschädigenden Behauptungen und diffamierenden Lügen" zu schützen, schreibt Lercher auf Facebook. Die getätigten Behauptungen seien der Versuch, seinen guten Ruf zu zerstören.

Die beklagten Medien würden in den gerichtlichen Verfahren Gelegenheit bekommen offenzulegen, wer sie hier mit Falschinformationen versorgt habe. "Sollten sie - wie es ihr gutes Recht ist - sich hinter dem Redaktionsgeheimnis verstecken, müssen sie die Konsequenzen ihrer Falschberichterstattung selbst tragen", schreibt Lercher. Eine allfällige medienrechtliche Entschädigung will Lercher an "Reporter ohne Grenzen" spenden.

Für weitere Erläuterungen war der SPÖ-Politiker für die APA nicht erreichbar. "Österreich"/"oe24"-Chefredakteur Niki Fellner betonte auf Anfrage der APA, dass die Inhalte des Artikels von der zuständigen Redakteurin mit aller Sorgfalt geprüft worden seien: "Wir sind der Meinung, der veröffentlichte Artikel stimmt auf Punkt und Beistrich." Es stehe auch klar drin, dass der Vertrag mit der Leykam abgeschlossen und von Lercher gezeichnet worden sei. Sehr interessant findet Fellner, dass der Kontrakt nach wie vor nicht veröffentlicht wurde. Einer Klage sehe man jedenfalls sehr gelassen entgegen.

Indes sah sich der Leykam-Buchverlag bemüßigt, per Aussendung festzuhalten, dass keinerlei Zusammenhang mit Aktivitäten der SPÖ und der "Leykam Medien AG" bestehe. Seit Ende 2012 befinde sich der Buchverlag im Privatbesitz, zunächst der Medienfabrik Graz und seit 2017 der unabhängigen Beteiligungsgesellschaft GL Invest, deren Haupteigentümer der steirische Unternehmer Leopold Gartler sei.