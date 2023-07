350 zusätzliche Studienplätze für fünf Fachhochschulen

Insgesamt wird der Bund bis 2027 zusätzliche 2.625 von ihm finanzierte Plätze zur Verfügung stellen. Mit dem Schritt will man vor allem auf die hohe Nachfrage an Angeboten im Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) bzw. in den Themengebieten Digitalisierung und Nachhaltigkeit reagieren. Zum Zug kamen nun FHs, die hier eine wichtige Rolle spielen.

Die Plätze werden an der FH Technikum Wien, der FH Campus Wien, der IMC Fachhochschule Krems, der FH St. Pölten und am MCI Innsbruck eingerichtet. Konkret sind es 286 in FH-Bachelor- und 64 in FH-Masterstudiengängen. Der Löwenanteil entfällt auf den Bereich Informatik.

Beworben haben sich von den 21 österreichischen Fachhochschulen insgesamt 14. Dass nur fünf davon einen Zuschlag erhielten, begründete Polaschek unter anderem damit, dass es an den betreffenden Standorten generell eine sehr hohe Nachfrage nach Studienplätzen gibt. Dies sei nicht überall so, gab er zu bedenken. 14 Prozent der FH-Plätze könnten bundesweit nicht mit Studierenden befüllt werden.

Die Rektorin der FH Technikum Wien, Sylvia Geyer, und Geschäftsführer Florian Eckkrammer bestätigten, dass in der Einrichtung in Wien-Brigittenau die Nachfrage enorm sei. Man habe in der Vergangenheit immer wieder Bewerbern absagen müssen. Mit den zusätzlichen Plätzen sei man nun bestens für das neue Studienjahr gewappnet. Insgesamt sind am Technikum rund 4.500 Studierende inskribiert.

Dass der Ausbau der Plätze eine wichtige Maßnahme gegen den Fachkräftemangel darstellt, hob auch Christian Friesl, Bereichsleiter für Bildung und Gesellschaft in der Industriellenvereinigung, hervor. Drei von vier Unternehmen hätten seit Jahren Probleme im MINT-Bereich, berichtete er.

Generell wird der Bund bis 2026 insgesamt 1,8 Mrd. Euro in den Fachhochschulsektor investieren, erläuterte Polaschek. Dies seien um 284 Mio. Euro mehr als bisher. Die Budgetsteigerung betrage 18,4 Prozent. Auch Sondertöpfe für einzelne Projekte gebe es - mit einer Dotierung von insgesamt 14 Mio. Euro jährlich, wie er betonte.