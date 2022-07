Diskriminierung FPÖ-"Ali-Video" laut Höchstgericht gesetzeswidrig

Hartinger-Klein (r.) von der FPÖ trat im umstrittenen Spot auf Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

E in 2018 von der FPÖ veröffentlichtes Werbevideo, in dem zwei Animationsfiguren namens "Ali" und "Mustafa" der Missbrauch von E-Cards unterstellt wird, war laut Verfassungsgerichtshof (VfGH) diskriminierend und daher gesetzwidrig, berichtet der "Standard" (Wochenendausgabe). Das Video ziele "vorrangig darauf ab, einer Gruppe 'fremder Menschen' pauschal sozial schädliches Verhalten zu unterstellen", so die Begründung des Höchstgerichts.