Die Geräte werden aber nicht verschenkt, sondern nur bis Ende des Schuljahres geliehen. Es werden dafür 5,5 Mio. Euro in die Hand genommen. Die PCs gehen an AHS und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS). Das kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Donnerstag an.

Laut Faßmann werden derzeit 6,8 Prozent der 6- bis 14-Jährigen über Distance Learning nicht erreicht und antworten auf die Angebote der Schulen nicht. Das liege teils daran, dass die Familie nicht mehr in Österreich und die E-Mail-Adressen nicht korrekt seien oder die Schüler keine Endgeräte haben. Letztere bekommen nun Geräte vom Bund geliehen bis Ende des Schuljahres.

Insgesamt gibt es an den Bundesschulen insgesamt knapp 400.000 Schüler. Die rund 12.000 benötigten PCs sollen Ende April, Anfang Mai ausgeteilt werden.

Faßmann bekräftigte zudem, dass es in diesem Schuljahr keine mehrtägigen Schulveranstaltungen mehr geben werde und der Bund die Stornokosten für bereits gebuchte Veranstaltungen übernehmen werde. Hierfür wurde ein eigner Fonds mit 13 Mio. Euro eingerichtet. Abgewickelt wird das über den Österreichischen Austauschdienst (ÖAD) nach Ostern. Faßmann ersuchte betroffene Eltern, Anträge nicht einzeln zu stellen, sondern gesammelt über die Schulen.