Tennis Djokovic bei ATP Finals gegen Sinner, Tsitsipas und Rune

Novak Djokovic geht in Turin auf die Titelverteidigung los/Archivbild Foto: APA/AFP

D er topgesetzte Serbe Novak Djokovic trifft bei den ATP Finals der besten acht Tennis-Profis des Jahres ab Sonntag in Turin in Gruppe Grün auf den italienischen Wien-Sieger Jannik Sinner (4), den Griechen Stefanos Tsitsipas (6) und den Dänen Holger Rune (8). Das ergab die am Donnerstag vorgenommene Auslosung. In Gruppe Rot bekommt es der Spanier Carlos Alcaraz (2) mit den Russen Daniil Medwedew (3) und Andrej Rublew (5) sowie dem Deutschen Alexander Zverev (7) zu tun.