"Hey Leute, wollte euch nur wissen lassen, dass ich nicht in die Wiener Oper gehen (eigentlich: teilnehmen) werde. Hatte letzte Woche eine tolle Zeit in Österreich und freue mich auf meinen nächsten Besuch", twitterte die 35-Jährige. Auf Deutsch fügte sie hinzu: "Bis gleich!"

Am Mittwoch hatte der Baumeister bei einer Pressekonferenz Vonn als seinen diesjährigen Gast angekündigt. Wie es nun weitergeht? "Nächste Woche werden wir Näheres bekanntgeben", so das Lugner-Büro.

Der Tweet von Vonn im Originalwortlaut: "hey guys, just wanted to let you know I won't be attending the Vienna Opera. Had an amazing time in Austria last week and looking forward to my next visit. Bis gleich!"

Österreich müsse aber "nicht bangen, dass am diesjährigen Opernball keine Ski-Prominenz vertreten sein wird", reagierten die Casinos Austria in einem Mail auf die Vonn-Absage. "Denn Casinos Austria freut sich, Alexandra Meissnitzer in der Loge als Gast begrüßen zu dürfen."