Tennis Dominic Thiem erhält auch Wildcard für Miami

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Thiem schlägt dank Wildcard auch in Miami auf Foto: APA/AFP

D er in einer sportlichen Krise befindliche Dominic Thiem kann sich über eine weitere Wildcard freuen: Der 29-jährige Niederösterreicher, der 2020 die US Open gewonnen hat, nach einer Verletzung im Juni 2021 aber um den Anschluss an die Tennis-Spitze kämpft, darf nun auch beim Masters-1000-Turnier in Miami ohne Qualifikation im Hauptbewerb starten. Thiem hatte zuletzt u.a. Wildcards für die US Open, Australian Open, Buenos Aires, Santiago de Chile und Indian Wells erhalten.