Tennis Dominic Thiem feiert Tour-Comeback in Astana

Thiem spielt in Astana, Ofner angeschlagen Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

D ominic Thiem wird kommende Woche erstmals seit seiner Zweitrunden-Aufgabe bei den US Open am 30. August wieder auf der ATP-Tour spielen. Der 30-jährige Niederösterreicher, aktuell Nummer 80 in der Weltrangliste, hat seine Gastritis-C so weit im Griff, dass er beim ATP-250-Turnier in Astana (KAZ) aufschlagen kann. Das bestätigte sein Bruder und Manager Moritz Thiem am Samstag auf APA-Anfrage.