Donauufer Autobahn Aggressiver Raser bedrohte Polizisten in Wien

APA / BVZ.at

Rauschmittel im Wagen sichergestellt Foto: APA/THEMENBILD

E in Raser soll in Wien in der Nacht auf Samstag Polizisten bedroht und geschlagen haben. Außerdem versuchte er mehrmals davonzufahren. Im Wagen des 30-Jährigen wurden Rauschmittel, vermutlich Cannabis, sichergestellt, berichtete die Exekutive.