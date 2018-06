Erneut Orte in Kärnten überflutet .

In Kärnten haben am Donnerstagnachmittag erneut heftige Unwetter zu einigen Feuerwehreinsätzen geführt. Besonders betroffen waren die Gemeinden Krems (Bezirk Spittal an der Drau) und Bad St. Leonhard (Bezirk Wolfsberg). Hier wurden Straßen überflutet und Gebäude beschädigt.