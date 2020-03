Das Melker Todesopfer hatte laut Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding eine Vorerkrankung. Auch die in Lilienfeld gestorbene Frau habe an Grunderkrankungen gelitten. Das Bundesland hat somit bisher zwölf Covid-19-Todesopfer verzeichnet.

5.888 Menschen waren Donnerstagfrüh (8.00 Uhr) mit dem Coronavirus infiziert. Das bedeutete einen Anstieg um 606 Fälle in 24 Stunden und mit 11,5 Prozent das geringste prozentuelle Plus in den vergangenen zwei Wochen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) nannte in der vormittägigen Regierungs-Pressekonferenz die offizielle Zahl der Toten mit 42. Um 08.00 Uhr waren vom Gesundheistministerium noch 34 bestätigte Todesfälle durch Covid-19 gab es laut der Homepage des Gesundheitsministeriums 34 genannt worden. Die Zahl der Tests stieg von 32.407 auf 35.995.

Aus dem Burgenland wurden 89 Infizierte gemeldet, aus Kärnten 168 und aus Niederösterreich 799. In Oberösterreich erreichte die Zahl der Erkrankten mit 1.024 den vierstelligen Bereich. In Salzburg gab es 558 Covid-19-Fälle, in der Steiermark 633 und in Tirol weiterhin die höchste Zahl mit 1.460. In Vorarlberg waren 422 Personen infiziert und in Wien 735.

Die 34 Todesfälle verteilen sich auf acht Bundesländer. Im Burgenland gab es bis Donnerstagfrüh zwei Verstorbene, in Kärnten eine Person, in Niederösterreich fünf, in Oberösterreich zwei und in Salzburg eine. In der Steiermark waren sieben, in Tirol vier und in Wien zwölf Menschen dem Virus erlegen.

Weltweit wurden bisher insgesamt rund 472.000 bestätigte Fälle bekannt gegeben, berichtete das Gesundheitsministerium auf seiner Homepage. Weltweit hätten sich bereits knapp 115.000 Menschen von Covid-19 wieder erholt.