Der 47-Jährige folgt auf Matthias Zollner, mit dem die Zusammenarbeit Ende April beendet worden ist. Dem neuen Cheftrainer zur Seite stehen wird Ante Perica, der zuletzt für die Klosterneuburg Dukes gearbeitet hat. Der Kroate, ebenfalls 47, hat auch Kapfenberg-Vergangenheit.

Coffin, beim Nationalteam zuletzt Assistenztrainer unter Zollner, und Perica gelten als "Wunschlösung" des Verbandes. Letzterer übernimmt auch das männliche U18-Nationalteam, hieß es am Montag auf der Website des Verbandes.

Coffin hat indes seinen ersten Herren-Kader nominiert, der 16 Spieler umfasst. Österreich, nach vier Spielen sieglos, tritt zum Abschluss der ersten Phase der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2019 (Gruppe G) am 29. Juni in Braunschweig gegen Deutschland und am 2. Juli in Tiflis gegen Georgien an. Angeführt wird das Aufgebot, das am 25. Juni in St. Pölten zusammentrifft, von NBA-Center Jakob Pöltl (Toronto Raptors).