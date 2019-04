Tödliche Auseinandersetzung: Obduktion läuft .

Nach einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Dornbirn am Freitagabend sind die Ermittlungen der Polizei auch am Montag weiter auf Hochtouren gelaufen, zunächst jedoch ohne konkrete Ergebnisse. Neue Ansatzpunkte könnte möglicherweise die gerichtsmedizinische Obduktion des Leichnams des 27-jährigen Opfers ergeben, deren Ergebnisse am Dienstagvormittag erwartet werden.