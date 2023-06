Auktion Dorotheum versteigert modische Memorabilia von Falco

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Falcos Jeansjacke kann bald für die eigene Garderobe ersteigert werden Foto: APA/Dorotheum

Werbung

M it "Kommissar", "Jeanny" oder "Rock Me Amadeus" wurde er zum größten Popstar des Landes: Wer sich 25 Jahre nach seinem Tod ein persönliches Stück von Falco sichern möchte, ist mit dem Dorotheum gut bedient. Das Auktionshaus versteigert am 28. Juni drei persönliche Gegenstände von Johann Hölzl, wie der "Falke" mit bürgerlichem Namen hieß. Darunter findet sich auch die strassbesetzte Tony Alamo Jeansjacke im Vintage-Wash-Style mit den Schriftzügen "Texas" und "Lone Star".