Fußball Dortmund nach 1:0 bei Hoffenheim vorerst Tabellenführer

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Dortmund jubelte über Sprung auf Platz eins Foto: APA/AFP

B orussia Dortmund hat zumindest für einen Tag die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen. Der BVB feierte am Samstag einen 1:0-Auswärtssieg gegen Hoffenheim und liegt damit jeweils drei Punkte vor dem FC Bayern und Union Berlin, die am Sonntag (17.30 Uhr) in München aufeinandertreffen. RB Leipzig schob sich dank eines Heim-2:1 über Eintracht Frankfurt auf Platz vier, der Rückstand auf Dortmund beträgt weiterhin vier Zähler.