NBA Double-Double von Jakob Pöltl - Raptors besiegten Bucks

Double-Double von Jakob Pöltl beim Sieg Torontos gegen Milwaukee Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

N ach zuletzt drei Niederlagen in Folge haben sich die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Kanadier besiegten Titelanwärter Milwaukee Bucks 130:111. Jakob Pöltl steuerte mit 14 Punkten und elf Rebounds sein zweites Double-Double hintereinander bei. Außerdem verbuchte der Wiener drei Blocks und zwei Assists in 29:08 Minuten auf dem Parkett.