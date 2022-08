Downhill Höll feiert in Kanada ihren zweiten Weltcup-Saisonsieg

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Valentina Höll in Kanada nicht zu schlagen/Archivbild Foto: APA/EXPA/JFK

D ie Salzburger Mountainbikerin Valentina Höll hat am Samstag in Mont-Saint-Anne/Kanada ihren zweiten Saisonsieg im Downhill-Weltcup gefeiert. Die 20-Jährige ließ die zweitplatzierte Deutsche Nina Hoffmann um über drei Sekunden hinter sich. In der Weltcup-Gesamtwertung rückte Höll der diesmal wegen einer Verletzung nicht angetretenen Schweizerin Camille Blanche bis auf 119 Punkte nahe. Der letzte Saison-Weltcup findet vom 2. bis 4. September in Val di Sole in Italien statt.