Downhill-Mountainbike-EM Kolb gewinnt in Maribor vor Trummer EM-Gold

Kolb jubelte über Mountainbike-EM-Titel Foto: APA/EXPA/JFK

B ei der Downhill-Mountainbike-EM in Maribor hat es am Samstag einen österreichischen Doppelsieg gegeben. Der 26-jährige Steirer Andreas Kolb setzte sich in 3:03,33 Minuten mit 0,61 Sekunden Vorsprung vor seinem engeren Landsmann David Trummer durch. Im Frauen-Bewerb landete die Steirerin Marlena Neissl an der zehnten Stelle, der Sieg ging an die Slowenin Monika Hrastnik.