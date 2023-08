Dragqueen Candy Licious unterrichtet Taxler in Diversität

"Alle Menschen haben Wertschätzung verdient, ganz gleich wer sie sind oder was sie sein möchten", erläuterte Candy Licious ihre Motivation, die Zusammenarbeit einzugehen.

"Bei uns sind Taxilenkerinnen und -lenker aus über 20 Nationen tätig", sagte Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100, am Mittwoch in einer Aussendung. In Taxilenkerschulen werden üblicherweise Themen wie Ortskunde, Tarif, die Betriebsordnung, die Straßenverkehrsordnung, das Kraftfahrgesetz und Arbeitsrecht unterrichtet. "Themen wie Kommunikation, Deeskalationsstrategien und Diversität hingegen wurden bisher vernachlässigt", konstatierte Hruza.

Nun werden die neuen Themengebiete in die Schulungsunterlagen eingearbeitet, wobei Candy Licious einen Beitrag zur Diversität leistet. Ab Spätherbst fließen die wichtigsten Eckpunkte zum Thema Kommunikation, Deeskalation und Diversität in den Unterricht der Taxischule von Taxi 40100 ein.