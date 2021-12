Beziehungsstreit in Vorarlberg - Mann und Frau tot

Ein Beziehungsstreit in Hohenems hat am Donnerstag mit dem Tod beider Beteiligter geendet. Sowohl eine 35-jährige Frau als auch ihr 47-jähriger Partner wurden mit mehreren schweren Schnitt- bzw. Stichverletzungen vor einem Mehrparteienhaus bzw. in einer Wohnung aufgefunden. Sie wurden ins LKH Feldkirch gebracht und notoperiert, doch verloren beide den Kampf um ihr Leben.