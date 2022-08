Dramatische Nacht Fähre nach Brand in schwedischem Hafen angekommen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Zwei Motoren liefen nach Stromausfall wieder Foto: APA/dpa

N ach einer dramatischen Nacht ist die Fähre Stena Scandica im Hafen von Nynäshamn in Schweden angekommen. Im schwedischen Fernsehen war am Dienstagvormittag zu sehen, wie zwei Schlepper dem Schiff bei der Einfahrt assistierten. Auf der Fähre mit 299 Menschen an Bord, die auf dem Weg von Ventspils in Lettland nach Schweden war, war am Montag ein Brand in einem Kühlcontainer auf dem Autodeck ausgebrochen. Dieser war schnell gelöscht, hatte aber einen Stromausfall verursacht.