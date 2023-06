Kriminalität Drei Menschen im Zentrum von Nottingham getötet

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Straßensperren in Nottingham und Großeinsatz der Polizei Foto: APA/dpa/AFP

Werbung

I m Zentrum der englischen Stadt Nottingham sind drei Menschen getötet worden. Am frühen Dienstagmorgen seien zwei Tote in einer Straße gefunden worden, teilte die Polizei mit. Bald darauf habe ein Lieferwagen versucht, drei Menschen zu überfahren. Die Opfer würden in Spitälern behandelt. Zudem sei in einer anderen Straße ein dritter Toter gefunden worden. Die Tatorte sind über die ganze Stadt verteilt. Ein 31 Jahre alter Mann wurde wegen Mordverdachts festgenommen.