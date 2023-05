Tötung Drei Menschen vor Nachtclub in Marseille erschossen

Die Polizei ist in Marseille erneut gefordert: drei Tote vor Nachtclub Foto: APA/dpa

D rei junge Männer sind laut Medien vor einem Nachtclub in Marseille erschossen worden. Wie der französische Fernsehsender BFMTV und weitere Medien berichteten, habe sich die Tat Sonntagfrüh gegen 5.40 Uhr am Ausgang des Clubs ereignet. Unbekannte eröffneten demnach aus einem Auto heraus das Feuer auf ein anderes Fahrzeug, in dem sich neben den drei Opfern auch zwei weitere Männer befunden haben sollen. Diese sollen die Flucht ergriffen haben.