100 Vertreter der Bundesministerien, der Länder, der Einsatzorganisationen sowie Infrastruktureinrichtungen sind dabei. Vorbereitet wurde die Krisenübung vom Umweltministerium.

Ausgangsszenario ist eine europaweite Strom-Mangellage bzw. ein darauffolgendes Blackout, durch das viele Gesellschafts-und Lebensbereiche sowie unterschiedliche Ministerien, die Bundesländer, die Einsatzorganisationen bis hin zur kritischen Infrastruktur betroffen sein können.

Ziel ist es, dass jeder Teilnehmer erkennt, wo er noch an seiner Resilienz - also die Kraft, Krisen zu bewältigen - arbeiten kann. Am dritten Tag der Übung wird die Bundesregierung eingebunden und sich nach dem Ministerrat über die fiktive Krisensituation informieren lassen.