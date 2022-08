Drei Tote bei Verkehrsunfall in der Steiermark

Werbung

Der 27-jährige Lenker war mit seiner 20 Jahre alten Freundin und deren Eltern, beide 50 Jahre alt, unterwegs. Laut Feuerwehr waren nach dem Crash vier Personen in den Wracks eingeklemmt. Sie mussten befreit und geborgen werden. Beide Vorarlbergerinnen erlagen ebenso wie die Wienerin noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die beiden Männer überlebten schwer verletzt. Der 27-Jährige wurde ins Krankenhaus Schwarzach gebracht, der 50-Jährige ins örtliche Spital in Schladming. Warum die 42-jährige Lenkerin auf die Gegenfahrbahn geraten war, war vorerst unklar.

Die beiden Hunde der Wienerin dürften den Unfall unverletzt überstanden haben. Sie wurden in die Obhut eines Tierheims gegeben. Die Ennstal Straße war während des Einsatzes komplett gesperrt.