Ermittlung Schussverletzungen bei drei Toten in der Obersteiermark

Foto: APA/THEMENBILD

B ei jenen drei Toten, die Dienstagabend von der Polizei in einem abgelegenen Haus im obersteirischen Bezirk Murau gefunden worden waren, sind "offensichtliche Schussverletzungen" entdeckt worden, so die Polizei am Mittwoch. Es dürfte sich ersten Ermittlungen zufolge um ein Ehepaar - Mann und Frau - sowie eine weitere Frau handeln. In welcher Beziehung letztere zum Ehepaar stand, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Leoben hat die Obduktion der Leichen angeordnet.