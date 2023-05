Unfälle Vier Tote nach Bootsunglück auf Lago Maggiore

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Auf dem Lago Maggiore ereignete sich das tragische Unglück Foto: APA/AFP

Werbung

V ier Personen - zwei Männer und zwei Frauen- sind nach dem Kentern eines Ausflugsschiffs auf dem Lago Maggiore in Norditalien ums Leben gekommen. Weitere 21 Insassen konnten nach Feuerwehrangaben gerettet werden, nachdem das Schiff auf der Höhe des Ortes Lisanza am südlichen Ende des Sees gekentert war. Einige Insassen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, niemand schwebt in Lebensgefahr.