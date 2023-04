Einsturz Drei Tote nach Einsturz von Gebäude in Marseille gefunden

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Schwierige Bergungsarbeiten in Marseille Foto: APA/AFP/dpa

N ach dem Einsturz eines Gebäudes in der Innenstadt von Marseille haben Rettungskräfte eine dritte Person tot aus den Trümmern geborgen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Montagvormittag mit. Bereits in der Nacht waren zwei Menschen tot in dem Geröll gefunden worden. Die Feuerwehr setzte ihre Suche nach Verschütteten unterdessen fort. "Solange es Hoffnung gibt, Lebende zu finden, hören wir nicht auf", sagte Marseilles Bürgermeister Benoît Payan Montagfrüh.