Wahlen Dreier-Koalition ÖVP-FPÖ-SPÖ in Salzburg endgültig vom Tisch

Salzburgs LH Haslauer auf der Suche nach einem Regierungspartner. Foto: APA/BARBARA GINDL

E ine Dreier-Koalition zwischen ÖVP, FPÖ und SPÖ in Salzburg ist endgültig vom Tisch. Das gab vor der Sitzung des ÖVP-Parteipräsidiums Parteiobmann Landeshauptmann Wilfried Haslauer in einem kurzen Statement bekannt: "David Egger hat gestern in einem Anruf nochmals ein Sondierungsgespräch in den Raum gestellt. Dazu wäre ich noch bereit gewesen, die FPÖ hat aber kein Interesse mehr an einer Dreier-Koalition gehabt", sagte der Landeshauptmann.