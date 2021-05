3,6 Mio. Euro warten am Mittwoch.

Nachdem am Muttertag der Lotto-Doppeljackpot nicht geknackt wurde, geht es am Mittwoch um rund 3,6 Millionen Euro, kündigten die Österreichischen Lotterien am Montag an. Beim Fünfer mit Zusatzzahl stand ein einfacher Jackpot auf dem Spiel, und der wurde gleich von drei Spielern geknackt. Zwei Niederösterreicher und ein Burgenländer kassieren jeweils rund 87.000 Euro.

Lotto-Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. Mai 2021:

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.627.717,19 – 3,6 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 86.906,80 161 Fünfer zu je EUR 1.002,00 317 Vierer+ZZ zu je EUR 152,60 6.471 Vierer zu je EUR 41,50 7.660 Dreier+ZZ zu je EUR 15,70 99.228 Dreier zu je EUR 4,90 268.508 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20 Lotto-Gewinnzahlen: 3 7 16 25 39 45 Zusatzzahl 18