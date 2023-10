NHL Drittes NHL-Saisontor von Rossi bei nächster Wild-Niederlage

Rossi trifft erneut für Minnesota Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

E ishockey-Stürmer Marco Rossi hat im achten NHL-Saisonspiel sein bereits drittes Tor erzielt. Der Vorarlberger unterlag mit Minnesota in Washington am Freitag bei den Capitals aber 2:3 nach Penaltyschießen. Für die Wild war es die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen.