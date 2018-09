Der Neffe von DTM-Boss Gerhard Berger hatte von Position fünf aus einen hervorragenden Start erwischt und griff den führenden Rast an. Wenig später wurde er aber von BMW-Pilot Timo Glock in einer Kurve seitlich angefahren und musste sich nach einen Dreher wie der Deutsche im hinteren Teil des Feldes wieder einreihen. Letztlich musste Auer seinen Mercedes vorzeitig abstellen. Der von Startplatz drei gestartete Eng fiel schon in der ersten Runde zurück, womit ein Podestplatz früh außer Reichweite war.

Der diesmal fünftplatzierte Gary Paffett führt die DTM-Wertung mit seinem Mercedes weiter an, allerdings nur noch zwei Punkte vor seinem Markenkollegen Paul Di Resta. Rast schob sich auf Rang drei vor, vor dem Wochenende am 22./23. September (jeweils 13.30 Uhr, live ORF eins) auf dem Red Bull Ring in Spielberg beträgt sein Rückstand auf Paffett allerdings noch immer 57 Zähler.

Endstand 2. DTM-Rennen auf dem Nürburgring (40 Runden zu 3,629 km/145,160 km): 1. Rene Rast (GER) Audi RS 5 DTM 57:17,440 Minuten - 2. Paul Di Resta (GBR) Mercedes-AMG C63 DTM +2,739 Sekunden - 3. Marco Wittmann (GER) BMW M4 DTM +3,439. Weiter: 8. Philipp Eng (AUT) BMW m4 DTM 16,174 - Lucas Auer (AUT) Mercedes ausgeschieden

Gesamtwertung (nach 16 von 20 Rennen): 1. Gary Paffett (GBR) Mercedes 206 Punkte - 2. Di Resta 204 - 3. Rast 149. Weiter: 7. Auer 110 - 9. Eng 92