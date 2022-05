Motorrad-Grand-Prix Ducati-Pilot Bastianini gewinnt MotoGP-Rennen in Le Mans

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Bastianini holt sich in Le Mans den dritten Saisonsieg Foto: APA/Reuters

E nea Bastianini hat am Sonntag den Motorrad-Grand-Prix von Frankreich gewonnen. Der italienische Ducati-Pilot setzte sich in Le Mans in der MotoGP-Klasse vor seinem australischen Markenkollegen Jack Miller und dem Spanier Aleix Espargaro auf Aprilia durch. Bastianini verbesserte sich mit seinem dritten Saisonsieg in der WM-Wertung auf den dritten Platz. WM-Titelverteidiger Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) wurde Vierter und behielt die Gesamtführung.