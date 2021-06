ÖFB-Team will auch ohne Arnautovic bestehen .

Österreichs Nationalteam peilt am Donnerstag (21.00 Uhr) in Amsterdam auch ohne den gesperrten Marko Arnautovic sein zweites Erfolgserlebnis bei der Fußball-EM an. Die Österreicher gastieren beim Gruppenfavoriten Niederlande. Beide Teams haben ihre Auftaktspiele gewonnen - die Niederländer mit 3:2 gegen die Ukraine. Das ÖFB-Team geht nach einem 3:1 gegen Nordmazedonien als Tabellenführer in die Partie.