ÖEHV-Team will Schweiz wieder ärgern .

Das erste WM-Wochenende war für Österreichs Eishockey-Nationalteam erfolglos. Auch am Dienstag (20:15 Uhr/live ORF Sport +) wäre ein Punktegewinn eine Überraschung, wartet doch mit der Schweiz der Vizeweltmeister, der in Bratislava auf dem besten Weg ins Viertelfinale ist. Hoffnung gibt allerdings ein Blick in die jüngere Vergangenheit.