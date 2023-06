Vier ÖTV-Männer starten in Wimbledon-Qualifikation

Die am Sonntag erfolgte Auslosung ergab u.a. auch ein Österreicher-Duell des Pottendorfers Dennis Novak mit Filip Misolic (Nr. 30 gesetzt). Ebenfalls am Start sind der Matzener Jurij Rodionov (gegen Aziz Dougaz/TUN) und Maximilian Neuchrist (gegen Pablo Ruiz/ESP).

Für die Teilnahme am Hauptbewerb sind drei Quali-Siege nötig. Fix dabei sind bisher der Lichtenwörther Dominic Thiem, Sebastian Ofner bzw. bei den Frauen Julia Grabher. Die Auslosung für die Qualifikation der Frauen erfolgt übrigens erst am Montag. In dieser versucht sich auch noch Sinja Kraus.