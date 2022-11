Ski Alpin Dürr-Führung in Levi - ÖSV-Frauen nicht in Top Ten

D ie Deutsche Lena Dürr liegt nach dem ersten Durchgang des alpinen Weltcup-Slaloms der Frauen in Levi klar auf Siegkurs. Die 31-Jährige, die bisher in einem Slalom noch nicht gewonnen hat, nahm der zweitplatzierten Schwedin Anna Swenn Larsson 0,45 Sekunden ab. Die Topfavoritinnen Mikaela Shiffrin (USA/+0,55) und Petra Vlhova (SVK/+0,57) liegen als Dritte und Vierte in Lauerstellung. Österreichs Team steuert auf ein schwaches Auftakt-Ergebnis zu.