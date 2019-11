Dutzende Buschfeuer in Australien außer Kontrolle .

Wegen dutzender außer Kontrolle geratener Buschfeuer sind zahlreiche Bewohner des australischen Bundesstaats New South Wales von Fluchtwegen abgeschnitten. "Wir hatten noch nie so viele gleichzeitig auftretende Buschfeuer auf Katastrophenniveau", so ein Feuerwehrvertreter am Freitag. In einigen Regionen riefen die Behörden dazu auf, "Schutz zu suchen", weil es zu spät sei, die Region zu verlassen.