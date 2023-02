Wetter Dutzende Tote bei Überschwemmungen in Brasilien

Überschwemmungen und Erdrutsche am Karnevalswochenende Foto: APA/AFP

D er Karneval in Brasilien wird von schweren Überschwemmungen mit Dutzenden Toten überschattet. Durch Hochwasser und Erdrutsche im Bundesstaat São Paulo starben mindestens 36 Menschen, wie die Behörden am Sonntag (Ortszeit) mitteilten. Laut dem Leiter des brasilianischen Zivilschutzes, Henguel Pereira, ist noch mit deutlich mehr Opfern zu rechnen. Brasiliens Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva sprach von einer "Tragödie" und kündigte seinen Besuch im Katastrophengebiet an.