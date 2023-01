Dutzende Tote Flugzeugabsturz in Nepal: Suche nach letzten Insassen

N ach dem Flugzeugabsturz in Nepal mit Dutzenden Toten geht die Suche nach den letzten Insassen weiter. Bisher seien die Leichen von 66 der 72 Menschen an Bord gefunden und zur Identifizierung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte der Koordinator der Rettungsarbeiten vor Ort am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Anschließend würden die Leichen an die Angehörigen übergeben.