Pkw ging auf A3 in Flammen auf: Austria-Spieler auf Intensivstation

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend auf der A3 zwischen Pottendorf und Ebreichsdorf-West in Fahrtrichtung Wien. Ein Pkw prallte aus bisher ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Lkw auf. Dabei wurde der Wagen schwer beschädigt und kam auf der ersten Fahrspur zum Stillstand.

Im Fahrzeug befanden sich ein junger Mann und eine junge Frau. Während die Frau den Wagen selbstständig verlassen konnte, wurde der Mann im Fahrzeug eingeklemmt. Laut Clubinformationen handelte es sich bei ihm um Muharem Huskovic von Fußball-Bundesligist Austria Wien. Der 19-Jährige befinde sich aber nicht in Lebensgefahr, wie die Austria in ihrer Mitteilung schrieb. Der Club bat, im Namen des Spielers und seiner Familie die Privatsphäre zu respektieren und keine Spekulationen anzustellen.

Der Unfallwagen fing Feuer, das von Ersthelfern mit Wasserflaschen unter Kontrolle gebracht und der Lenker aus dem Wagen gerettet werden konnte. Die eintreffenden Feuerwehren Pottendorf und Landegg konnten den Brand dann endgültig löschen.

Sanitäter des Samariterbundes Ebreichsdorf und des Roten Kreuz Landegg versorgten gemeinsam mit zufällig vorbeikommenden Sanitätern die schwer Verletzten. In weiterer Folge wurden diese mit dem Notarzt und dem Rettungshubschrauber C9 in die Krankenhäuser nach Baden und Eisenstadt gebracht. Für einen Hund im Auto kam leider jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Der Lkw-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Die A3 war für ca. 1,5 Stunden in Fahrtrichtung Wien gesperrt.

