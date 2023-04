Corona-Impfung ECDC empfiehlt neue Covid-Impfkampagnen für Herbst

Hohe Impfrate kann mehr als 30 Prozent der Spitalsaufnahmen verhindern Foto: APA/THEMENBILD

D ie EU-Gesundheitsbehörde ECDC empfiehlt für den Herbst neue Covid-Impfkampagnen, besonders für ältere Menschen und weitere Risikogruppen. Laut Überwachungsdaten werden Personen mit höherem Alter mit jeder weiteren Coronawelle mit größerer Wahrscheinlichkeit in Spitäler eingeliefert, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Report. Eine hohe Impfrate im Herbst von Personen ab 60 Jahren könnte demnach bis zu 32 Prozent der Krankenhauseinweisungen im EU/EWR-Raum verhindern.