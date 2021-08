Nach Altersgruppe aufgeschlüsselt: Unter den Zwölf- bis 17-Jährigen wurden in dem besagten Zeitraum 21.017 neue Fälle nachgewiesen (12.086 mit Symptomen), 14 der Infizierten waren vollständig geimpft (0,12 Prozent). Unter den 18- bis 59-Jährigen (gab es 169.923 Neuinfizierte, 1,88 Prozent der Betroffenen (2.173) hatten bereits beide Stiche erhalten. Von 36.238 Personen im Alter von 60 plus, denen eine Neuinfektion nachgewiesen wurde, waren 684 (3,03 Prozent) vollständig immunisiert (wobei in dieser Altersgruppe früher mit der Impfung begonnen wurde und die Doppel-Impfquote fast 80 Prozent beträgt).

Die geschätzte Impfeffektivität (durch den Vergleich vollständig Geimpfter bei symptomatischen Fällen mit dem Anteil Vollimmunisierter in der Bevölkerung) liegt für den Zeitraum 1. Februar bis 17. August dem online gestellten AGES-Bericht zufolge für die Altersgruppe 40 bis 59 Jahre bei 90,56 Prozent, für die über 60-Jährigen bei 90,79 Prozent. Für die Unter-40-Jährigen wird derzeit die Impfeffektivität noch nicht berechnet - wegen des noch zu geringen Anteils vollständig Geimpfter in dieser Altersgruppe sei die Schätzung unverlässlich.

"Eine Impfeffektivität von 91 Prozent bedeutet, dass von 100 vollständig geimpften Personen 91 vor einer symptomatischen SARS-CoV2 Infektion geschützt wurden", heißt es im Bericht. Daten aus anderen Ländern und Untersuchungen würden zudem zeigen, dass diese Erkrankungen bei vollständig geimpften Personen weitestgehend mild verlaufen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle vermieden wurden. Die Wirksamkeit der Impfung belegen auch Berechnungen von Gesundheit Österreich (GÖG): Allein in den Monaten Februar bis Juli 2021 wurden dadurch österreichweit 5.790 Krankenhausaufenthalte, 2.278 Aufenthalte auf Intensivstationen und 2.177 Todesfälle verhindert.

(S E R V I C E - AGES-Bericht Impfdurchbrüche: http://go.apa.at/N7rumvGu)