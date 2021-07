Zwei positive Corona-Fälle bei "Flow"-Musikfestival .

Beim "Flow"-Musikfestival in Eggendorf (Bezirk Wiener Neustadt Land) sind am Samstag zwei Corona-Infektionen entdeckt worden. Wie die niederösterreichische Landesregierung am Sonntagabend mitteilte, wurden alle Kontaktpersonen der beiden Infizierten bereits abgesondert. Personen, die beim Festival waren, sollen aber ihren Gesundheitszustand genau beobachten und bei auftretenden Corona-Symptomen umgehend eine Testung durchführen.