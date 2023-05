Ski Cross Ehemalige Skicross-Weltmeisterin Limbacher erklärt Rücktritt

Limbacher auf dem Höhepunkt ihrer Karriere: WM-Gold am Kreischberg Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

D ie ehemalige Ski-Cross-Weltmeisterin Andrea Limbacher hat am Donnerstag ihr Karriereende bekanntgegeben. Die 33-jährige Oberösterreicherin holte bei der Heim-Weltmeisterschaft am steirischen Kreischberg 2015 WM-Gold, nahm an vier Olympischen Spielen teil und feierte vier Weltcupsiege. Limbacher erklärte aufgrund der Auswirkungen zahlreicher Verletzungen ihren Rücktritt und wird nun Polizistin.