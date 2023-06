Ehemalige Weltranglisten-Erste Wozniacki plant Comeback

Nun will sie zurück auf den Tenniscourt. "In den vergangenen drei Jahren konnte ich die verlorene Zeit mit meiner Familie nachholen, bin Mutter geworden und habe jetzt zwei wundervolle Kinder, für die ich so dankbar bin. Aber ich habe immer noch Ziele, die ich erreichen möchte. Ich möchte meinen Kindern zeigen, dass man seine Träume verwirklichen kann, unabhängig von Alter oder Rolle. Wir haben als Familie beschlossen, dass es Zeit ist. Ich komme zurück, um zu spielen und kann es nicht erwarten", schrieb Wozniacki, die mit dem ehemaligen NBA-Basketballprofi David Lee verheiratet ist.