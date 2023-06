Verkehrsunfall Ehepaar starb bei Kollision von Pkw und Lkw in Salzburg

Tragischer Verkehrsunfall in Bischofshofen

E ine Ehepaar ist Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Bischofshofen (Pongau) ums Leben gekommen. Ihr Pkw war beim Ausfahren von einer Waschanlage in die Salzachtal-Bundesstraße (B159) mit einem ortsauswärts fahrenden Lkw mit angehängtem Tieflader kollidiert, berichtete die Feuerwehr Bischofshofen auf ihrer Facebook-Seite. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Abend mitteilte, hatte der 70-jährige Lenker den Lkw bei der Einfahrt in die B159 übersehen.